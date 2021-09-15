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Впервые в мире госпитализировали испанского подростка с игровой зависимостью

15 сентября 2021 23:04
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Подросток два месяца провел в больнице.

В Испании ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite, сообщили РИА Новости в Университете Хайме I, который участвовал в исследовании.

Подросток не выходил из дома, избегал общения и отказывался обращаться ко врачам. Он также не проявлял интереса к происходящему вокруг и показывал большую избирательность в своих вкусах. У ребенка было расстройство сна, а о личной гигиене он не заботился.

Помимо этого, у несовершеннолетнего диагностировали расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери — она умерла год назад от онкологии. При этом раньше у ребенка была высокая успеваемость.

"Игра стала убежищем для его эмоциональных переживаний", — пояснили эксперты.

Лечение длилось два месяца. 

Результаты показали значительное сокращение времени нахождения в игре, а также улучшение личной и социальной деятельности пациента.

ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней в 2018 году.

 

Фото:   pixabay

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