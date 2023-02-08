ВОЗ объявила ЧС третьего уровня в области здравоохранения из-за землетрясения в Турции

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию третьего уровня в области здравоохранения в связи с разрушительным землетрясением в Турции, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Чрезвычайная ситуация уровня 3 – это самый высокий уровень, означающий мобилизацию ресурсов всего агентства», – пояснил он.

Клюге поблагодарил турецкие власти за оперативные действия по спасению жизни пострадавших в результате удара стихии, а также государствам – членам ВОЗ, демонстрирующим солидарность с Анкарой.

Он призвал международное сообщество продолжать поддержку и обеспечить полную координацию с турецкими властями и ВОЗ.

Напомним, 6 февраля рано утром в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, включая Сирию. По последним данным, жертвами происшествия стали 7 108 человек, травмы получили 40 910, пшет МИР24.