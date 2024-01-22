Во вторник Землю накроет магнитная буря

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Магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 23 января. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, пишет РИА Новости.

По прогнозу ученых, вспышка достигнет уровня G1 к 6 утра, до и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. В последующие сутки магнитный фон будет оставаться в норме.

G1 означает слабую бурю, максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.

В 2024 году Солнце достигнет пика своей активности, что вызовет многочисленные магнитные бури, предупредил ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев. По его словам, магнитные возмущения будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май – июнь.