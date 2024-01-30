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Во вторник, 30 января, над Землей пролетит астероид
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Во вторник, 30 января, над Землей пролетит астероид

30 января 2024 09:06
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Во вторник, 30 января, над Землей пролетит астероид

По данным Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), во вторник, 30 января, над Землей должен пролететь астероид. Объект получил название 2007 EG.

Размеры астероида — 71 метр в диаметре. Расчеты NASA предсказывают, что 2007 EG не приблизится к Земле во время своего полета, уточняет Jerusalem Post.

Многие опасаются подобных явлений. Так, астероид 2024 BX1, пролетевший над Берлином 21 января, сгорел в атмосфере, но напугал многих очевидцев.

2007 EG будет находиться на расстоянии более 4,8 миллиона километров от нашей планеты. Специалисты сообщают, что он и его возможные обломки не представляет опасности для людей, сообщает ВФокусе Mail.ru.

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