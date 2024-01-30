Во вторник, 30 января, над Землей пролетит астероид

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По данным Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), во вторник, 30 января, над Землей должен пролететь астероид. Объект получил название 2007 EG.

Размеры астероида — 71 метр в диаметре. Расчеты NASA предсказывают, что 2007 EG не приблизится к Земле во время своего полета, уточняет Jerusalem Post.

Многие опасаются подобных явлений. Так, астероид 2024 BX1, пролетевший над Берлином 21 января, сгорел в атмосфере, но напугал многих очевидцев.

2007 EG будет находиться на расстоянии более 4,8 миллиона километров от нашей планеты. Специалисты сообщают, что он и его возможные обломки не представляет опасности для людей, сообщает ВФокусе Mail.ru.