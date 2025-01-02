Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей

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Почти 1 тыс. машин сожгли хулиганы во Франции в новогоднюю ночь. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

Так, всего было подожжено 984 автомобиля. В связи с инцидентами 420 человек по всей стране задержаны, 310 из них помещены под стражу.

Как отметил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо, значительная часть инцидентов связана с неправомерным использованием пиротехники, в том числе запуском фейерверков в сторону полицейских и пожарных.

В 2024 году хулиганы сожгли 690 машин, как сообщил занимавший тогда пост главы МВД Жеральд Дарманен.

Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии были задействованы 31 декабря 2024 года для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь, что примерно на 10 тыс. больше, чем в 2023 году. Больше всего правоохранителей было сконцентрировано в Париже и его пригородах, где, как и годом ранее, были мобилизованы 10 тыс. из них, пишет ТАСС.