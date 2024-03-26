Во Флориде детям запретили создавать аккаунты в соцсетях

56

Во Флориде детям запрещено заводить аккаунты в социальных сетях. Соответствующий закон подписал губернатор американского штата Рон Десантис.

Как отмечается в сообщении, детям до 14 лет отныне запрещено заводить аккаунты в соцсетях. 14- и 15-летние могут это делать только с согласия родителей.

По мнению Десантиса, социальные сети вредят детям во многих смыслах. А благодаря новой норме родители смогут лучше защищать детей от вредоносного контента, передает РИА Новости.

В сообщении не поясняется, как будет исполняться данный закон и какие механизмы верификации возраста будут применяться. Также ничего не говорится о том, обязаны ли соцсети удалить существующие аккаунты, принадлежащие лицам младше 14 лет, пишет Смотрим.