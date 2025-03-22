Владельцы Tesla массово продают свои машины на фоне протестов против компании и Илона Маска

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Владельцы Tesla в США продали в марте рекордное количество машин, пишет iphones.ru.

Согласно данным компании Edmunds, которая занимается мониторингом рынка подержанных авто, в марте была зафиксирована «самая высокая доля за всю историю» сделок по продаже Tesla или обмену их на новые машины других производителей.

Эксперты связывают это с многочисленными протестами против Tesla и Илона Маска. В некоторых городах неизвестные стали поджигать автомобили Tesla.