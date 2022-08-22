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Владелец Tesla разозлился на учёных и 2 раза попытался задавить своих детей, чтобы доказать правоту

22 августа 2022 10:20
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Владелец Tesla разозлился на учёных и 2 раза попытался задавить своих детей, чтобы доказать правоту

YouTube удалил видео, в котором водители Tesla проводят собственные тесты безопасности, чтобы определить, позволяет ли автопилот электромобиля затормозить перед детьми.

Один из таких роликов под названием «Действительно ли бета-версия Tesla Full-Self Driving наезжает на детей?» первоначально был размещен на канале Whole Mars Catalog на YouTube. На ней владелец «Теслы» Тэд Паркер проводил непосредственный тест.

В ролике Паркер пытается задавить своего ребенка с помощью автопилота, но он моментально срабатывает и не дает наехать на пешехода. В двух случаях электромобиль вовремя затормозил, пишет iphones.ru.

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