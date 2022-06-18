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В Южной Корее установлен настоящий памятник на «могиле» Internet Explorer

18 июня 2022 18:34
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На надгробие есть логотип Internet Explorer, а также «годы жизни» с 17 августа 1995 года по 15 июня 2022 года.

Корейский разработчик Чон Ки Ён установил памятник Internet Explorer в честь окончания поддержки браузера, сообщает iphones.ru со ссылкой на Reuters.

На надгробие есть логотип Internet Explorer, а также «годы жизни» с 17 августа 1995 года по 15 июня 2022 года. В самом низу находится эпитафия: «Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров».

Памятник обошелся Ёну в $330. Он установлен на крыше кафе его брата.

Ён занимается созданием сайтов. Он рассказал, что настройка совместимости сайтов с Internet Explorer занимала больше времени, чем с каким-либо другим браузером. При этом клиенты всегда просили, чтобы сайты корректно отображались в Internet Explorer, потому что много лет он был стандартным браузером в государственных учреждениях и банках Южной Кореи. 

 

Фото:  iphones.ru

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