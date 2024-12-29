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В Южной Корее при посадке в аэропорту разбился самолет с 181 человеком

29 декабря 2024 11:22
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В Южной Корее при посадке в аэропорту разбился самолет с 181 человеком

В международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. По предварительной информации, погибли почти все из 181 находившегося на борту человека. Россиян среди них не было. Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование.

В воскресенье, 29 декабря, в Южной Корее произошла одна из крупнейших в истории страны авиакатастроф. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в международный аэропорт Муан, потерпел крушение при посадке. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции.

По последним данным, погибли почти все.

Спасти удалось только двоих человек. Оба выживших — члены экипажа, пишет Газета.

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