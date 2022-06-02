В Великобритании празднуют 70-летний юбилей правления Елизаветы II

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Великобритания погружается в многодневное празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне - исторического достижения, которое ранее не смог записать на свой счет ни один британский монарх, - продлятся четыре дня, передает ТАСС.

На самом деле рекорд Елизавета II установила еще 6 февраля, когда прошло ровно 70 лет с того момента, как она сменила своего умершего отца Георга VI (1895-1952) во главе государства. Однако, как и в случае с днем рождения королевы (21 апреля), все торжества были запланированы на июнь, когда погода обычно лучше. К субботе и воскресенью был добавлен специально перенесенный с мая пятничный банковский выходной, с учетом важности события нерабочим днем был объявлен и четверг. Таким образом, британцы получили сразу четыре выходных подряд, чтобы обстоятельно и широко отпраздновать круглую дату.

По всей стране запланировано проведение более 200 тыс. различных мероприятий. Число же уличных вечеринок, по оценке Ассоциации местного управления, должно достичь 16 тыс., а принять участие в них должны 12 млн человек. По оценке организаторов торжеств, они привлекут телеаудиторию в 1 млрд человек.

Парад

Основные празднества пройдут по традиции в столице, а их центром станет резиденция 96-летней королевы - Букингемский дворец.

2 июня состоится парад в честь Ее Величества. В нем примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил (будут также задействованы 200 лошадей) и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту - от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии - в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

В Букингемском дворце отметили, что "традиционное появление на балконе в момент парада будет ограничено Ее Величеством и теми членами королевской семьи, которые в настоящий момент исполняют официальные публичные обязанности от имени королевы". Принц Гарри с супругой, однако, прилетели в Великобританию, чтобы принять участие в торжествах.

Сигнальные огни в честь королевы

Вечером этого же дня по всей стране, на британских заморских территориях и в 54 столицах стран Содружества с наступлением темноты будут зажжены более 1,5 тыс. сигнальных огней (по другим данным, более 3 тыс.). Огни, использовавшиеся ранее для связи, со временем стали неотъемлемой традицией королевских свадеб, юбилеев и коронаций.

Цепи сигнальных огней зажигались в 1977, 2002 и 2012 гг., когда отмечались серебряный, золотой и бриллиантовый юбилеи восшествия Елизаветы II на престол. Начало же этой традиции было положено еще во времена царствования королевы Виктории - 125 лет назад. Тогда, в 1897 году чередой пышных торжеств было отмечено 60-летие ее царствования. Всего же королева Виктория провела на троне более 63 лет, этот рекорд ее праправнучка побила в 2015 году в возрасте 89 лет.

Главный огонь страны - в Виндзорском замке под Лондоном - Ее Величество зажжет лично.

3 июня в лондонском соборе Святого Павла пройдет служба благодарения королеве за ее службу нации на протяжении последних семи десятилетий. Как стало известно в понедельник, на службе не будет архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, который заразился коронавирусом и поэтому находится на самоизоляции.

Queen, Эд Ширан и карета

4 июня у Букингемского дворца пройдет музыкальный мини-фестиваль. Заявлены такие исполнители, как Queen, американская соул-певица Дайана Росс и Сэм Райдер, представлявший Великобританию на конкурсе "Евровидение-2022".

Перед 22 тыс. зрителей выступят также британско-шведская певица Мейбел, американская исполнительница Алиша Киз, итальянский тенор Андреа Бочелли, немецкий композитор Ханс Циммер, британский исполнитель Джордж Эзра и другие известные музыканты. Кроме того, на сцене будут исполнены музыкально-хореографические номера, придуманные композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.

В ходе двухчасовой программы прозвучит также заранее записанное выступление Элтона Джона, который, по данным Би-би-си, не сможет лично присутствовать на концерте из-за плотного расписания своего европейского гастрольного тура. Ожидается, что в ходе фестиваля Ее Величество поздравят писатель Стивен Фрай, телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо, экс-капитан футбольной сборной Англии Дэвид Бекхэм и теннисистка Эмма Радукану.

Концертная программа не ограничится выступлениями у Букингемского дворца. Перед жителями Лондона выступят такие звезды, как Эд Ширан и Клифф Ричард. Будут устроены королевские скачки и приемы. Кульминацией праздничных мероприятий станет запланированный на 5 июня парад с участием 10 тыс. человек, среди которых ожидаются знаменитости. Шествие начнется под перезвон колоколов Вестминстерского аббатства, откуда люди проследуют до Букингемского дворца. По информации телеканала ITV, Ее Величество должна вновь появиться на балконе своей резиденции - второй раз за три дня.

В центре шествия будет двигаться золотая королевская карета, которую последний раз вывозили на всеобщее обозрение два десятка лет назад. Экипаж, построенный еще в 1762 году, использовался монархами по самым знаменательным поводам, в том числе во время коронации нынешней королевы 2 июня 1953 года, однако на этот раз Елизаветы II в карете не будет.

Рекорды Елизаветы II

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года ушел из жизни король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшей из действующих глав государств.

Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит Собузе II - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.

За время своего правления Елизавета II посетила более 100 стран и приняла участие более чем в 21 тыс. мероприятий. Она дала королевскую санкцию на 4 тыс. законов, приняла более 112 мировых лидеров, прибывавших в Лондон с государственными визитами.

Фото: соцсети/pogoda.mail.ru