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В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России

24 мая 2021 12:42
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В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России

Член профессионального жюри Евровидения — 2021 от Украины Игорь Кондратюк в колонке для "Обозревателя" предложил изменить правила конкурса.

По его словам, необходимо скорректировать критерии оценки, запретив представителям России судить коллег с Украины и наоборот.

"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)", — написал Кондратюк.

По суммарным результатам голосования профессионалов и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Представительница России Манижа с композицией Russian Woman вошла в десятку, заняв девятое место. Украина — на пятом, пишет РИА Новости.

Теги: "Евровидение" Украина

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