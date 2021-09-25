Юная самарчанка прошла в полуфинал «Детского Евровидения»

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Музыкально одаренная жительница Самары – 12-летняя Александра Канаева вышла в полуфинал национального отбора конкурса «Детское Евровидение».

Напомним, что в этом ежегодном международном телевизионном песенном турнире могут участвовать дети в возрасте от 9 до 14 лет.

Александра Канаева вышла в полуфинал не случайно: ее талант к пению и танцам проявлялся с раннего детства, а творческий путь маленькая Саша начала с бальных танцев. Одновременно девочка стала заниматься и эстрадным вокалом. Несмотря на юный возраст, артистка уже давно на сцене - она выступает перед публикой с пяти лет.

«Я мечтала об участии в Евровидении с раннего детства, и делала все для достижения заветной цели. Подав заявку на конкурс, даже не надеялась попасть в полуфинал, но, когда мы с мамой узнали результаты, просто плакали от счастья», - поделилась радостью девочка.

Александра Канаева выступит в полуфинале конкурса с песней «Ритм лови»: автор композиции и педагоги певицы решили акцентировать внимание зрителя на соединении яркого, полного энергии голоса девочки и ее умении танцевать. В копилке артистки немало наград - она Лауреат и Гран-Призер многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей, концертов, победитель телепроектов.

«Секрет успеха в том, что на сцене Саша дарит свое настроение, эмоции и энергию людям, всегда полностью отдавая себя песне», - уверена ее мама Светлана.

За победу в полуфинале певице предстоит сразиться на Национальном отборе 30 сентября в Москве.

Жители Самарской области смогут поболеть сразу за двух одарённых детей из нашего региона в полуфинале престижного конкурса - туда пробилась и Юлия Гаврилова из Кинель-Черкасс.

Окончательные результаты кастинга опубликуют после 10 октября, а сам 19-й конкурс песни «Детское Евровидение» пройдет 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса «La Seine Musicale» в Париже.