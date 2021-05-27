Я нашел ошибку
Главные новости:
Спутник был создан в партнерстве ученых Самарского университета им. Королёва и специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс».
Лунное затмение смог запечатлеть малый космический аппарат «Аист-2Д»
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин .
Правительство РФ вводит штраф за сбор персональных данных без необходимости
На Всероссийский конкурс от Похвистнево будет представлен проект под названием «Парк ветров», согласованный с горожанами. 
Жители Похвистнево отдали голоса за благоустройство набережной реки Большой Кинель
В Самаре заболели 17 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».
В Самаре организована работа телефона антинаркотической «горячей линии» 
Самарцам напоминают правила поведения на воде
Самарцам напоминают правила поведения на воде
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
К отопсезону в Самаре перекладывают трубы
Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.07
EUR 89.94
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Объявлено продолжение Евровидения-2021

27 мая 2021 13:09
94
Объявлено продолжение Евровидения-2021

На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.

"Евровидение продолжится онлайн", — сказано в релизе.

Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами продемонстрируют 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — добавляется в сообщении.

Ведущей станет Криста Зигфридс, сообщает РИА Новости.

Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

Теги: "Евровидение"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
24 мая 2021, 12:42
В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России
По ихсловам, необходимо скорректировать критерии оценки, запретив представителям России судить коллег с Украины и наоборот. В мире
478
«Евровидение» выиграла рок-группа из Италии
23 мая 2021, 10:40
«Евровидение» выиграла рок-группа из Италии
Певица Manizha, представлявшая Россию, заняла девятое место. У нее 204 балла. В мире
752
В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
22 мая 2021, 11:19
В Роттердаме сегодня пройдет финал "Евровидения"
Россию в этом году представляет певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman. В мире
866
В центре внимания
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
133
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
27 мая 2021  12:47
Продлена регистрация на молодёжный форум ПФО «iВолга» в Самарской области
Общество
104
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
378
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
1488
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021  13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Транспорт
586
Весь список