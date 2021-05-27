Объявлено продолжение Евровидения-2021

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На официальном YouTube-канале Евровидения-2021 появилось сообщение о продолжении музыкального шоу.

"Евровидение продолжится онлайн", — сказано в релизе.

Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами продемонстрируют 28 мая в 22:00 мск, а финалистов — 29 мая в это же время.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу", — добавляется в сообщении.

Ведущей станет Криста Зигфридс, сообщает РИА Новости.

Финал конкурса состоялся 22 мая. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.