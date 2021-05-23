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«Евровидение» выиграла рок-группа из Италии

23 мая 2021 10:40
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«Евровидение» выиграла рок-группа из Италии

Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение» стала итальянская рок-группа Måneskin, выступившая с песней Zitti E Buoni («Тихие и послушные»).

По суммарным результатам зрительского голосования и жюри Måneskin получили 524 балла.

Второе место с 499 баллами заняла певица из Франции Барбара Прави. На третьей строчке — представитель Швейцарии Джон Мухарремай, выступивший под псевдонимом Gjon’s Tears. Он получил 432 балла.

Певица Manizha, представлявшая Россию, заняла девятое место. У нее 204 балла.

Максимальные 12 баллов голосования жюри России в этом году поставил только Азербайджан. Всего жюри присудило Manizha 104 балла, еще 100 она получила от зрителей сообщает РБК.

Теги: "Евровидение" Манижа

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