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Манижа оценила свои шансы на победу в «Евровидении»

17 мая 2021 13:59
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Манижа оценила свои шансы на победу в конкурсе «Евровидение»

Участница песенного конкурса «Евровидение» от России певица Манижа заявила о своей уверенности в том, что она попадет в финал конкурса.

Песню «Русская женщина» выбрали зрители, эксперты считают ее слишком рискованной

«Я точно знаю, что меня ждет финал. А вот какое место — зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже», — отметила Манижа в беседе с «РИА Новости» 17 мая.

Певица считает, что в первую очередь ее музыка должна быть услышана.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая, сообщают "Известия".

Теги: "Евровидение" Манижа

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