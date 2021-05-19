Евровидение: выступление Манижи довело иностранцев до слез

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Иностранные пользователи эмоционально отреагировали на номер российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021, передает РИА Новости.

Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. Манижа исполнила песню "Russian Woman" и прошла в финал международного конкурса.

Некоторые комментаторы признались, что выступление Манижи буквально довело их до слез.

"Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы. С любовью из Колумбии", — написал юзер под ником JuD R*2.

"Кто-нибудь еще плакал? Это было так сильно", — считает Ana Nikolić.

"Я начинаю плакать каждый раз, когда слышу: "Сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня". Это так мощно! Обожаю эту песню", — признался пользователь NATOgirlBarsuk.

"У меня бегут мурашки по коже во время припева. Песня просто восхитительная. Желаю удачи, с любовью из Греции", — высказалась Athina.

Многие зрители подчеркнули, что считают Манижу фаворитом Евровидения, а ее песню — одной из лучших на конкурсе.

"Такой глубокий посыл для каждого человека, страны, всего мира. Россияне должны гордиться этим! Надеюсь, вы будете в пятерке лучших. С любовью из Греции", — отметил комментатор VQ.

"Двенадцать баллов России из Германии. Музыка — это язык, который все понимают. Просто молодец! Очень гордимся!" — отреагировала Xrista.

"Я чувствую, что эта песня пробуждает во мне русскую женщину, хотя я итальянский мужчина", — пошутил Andrea Cigala.

"Давайте будем честны: именно этого мы и ждем от Евровидения. Шоу, талант, хорошее настроение, посыл, борьба за ценности, шедевр", — заявил Heavy.metal_lover.

"Забавно, что шовинисты в России нападают на Манижу, а она стала первым за долгое время участником из России, который спел на русском языке", — написала Michela's dissapointment and anger.

"Манижа, мне нравилась твоя песня до полуфинала, а теперь я ее люблю! Ты сделала шоу сегодня! Россияне, гордитесь ей! Привет из Польши", — подчеркнула Stajnia Królówka.

Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Фото из открытых источников