Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду в 11 утра на железнодорожном вокзале Самары остановился тематический поезд акции "Мы - армия страны!
Манижа исполнила песню "Russian Woman" и прошла в финал международного конкурса.
Евровидение: выступление Манижи довело иностранцев до слез
Где журналистов и блогеров из регионов научат создавать уникальный контент, а также расскажут, как вывести региональные новости на федеральный уровень.
Телеканал RT запускает бесплатную медиашколу "RT - Регион"  
В прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 23 природных пожара.
МЧС СО в очередной раз призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы
По словам основателя Telegram, каждый раз, когда ему приходится пользоваться iPhone, он ощущает себя в Средневековье.
Павел Дуров: технологии, применяемые в работе устройств Apple, делают пользователей "цифровыми рабами" американской компании
Умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Умерла актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в "Приключениях Буратино"
Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа.
Клиенты Сбера могут получить деньги раньше зарплаты
Теперь жители города могут зарегистрировать ИП или ООО, открыть расчетный счет и получить другие услуги для успешного старта бизнеса в одной точке.
В Самаре открылся «Бизнес-остров» —  новый формат регистрации и обслуживания бизнеса
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.68
-0.02
EUR 90.1
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Евровидение: выступление Манижи довело иностранцев до слез

19 мая 2021 21:46
148
Манижа исполнила песню "Russian Woman" и прошла в финал международного конкурса.

Иностранные пользователи эмоционально отреагировали на номер российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021, передает РИА Новости

Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник.  Манижа исполнила песню "Russian Woman" и прошла в финал международного конкурса.

Некоторые комментаторы признались, что выступление Манижи буквально довело их до слез.

"Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы. С любовью из Колумбии", — написал юзер под ником JuD R*2.

"Кто-нибудь еще плакал? Это было так сильно", — считает Ana Nikolić.

"Я начинаю плакать каждый раз, когда слышу: "Сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня". Это так мощно! Обожаю эту песню", — признался пользователь NATOgirlBarsuk.

"У меня бегут мурашки по коже во время припева. Песня просто восхитительная. Желаю удачи, с любовью из Греции", — высказалась Athina.

Многие зрители подчеркнули, что считают Манижу фаворитом Евровидения, а ее песню — одной из лучших на конкурсе.

"Такой глубокий посыл для каждого человека, страны, всего мира. Россияне должны гордиться этим! Надеюсь, вы будете в пятерке лучших. С любовью из Греции", — отметил комментатор VQ.

"Двенадцать баллов России из Германии. Музыка — это язык, который все понимают. Просто молодец! Очень гордимся!" — отреагировала Xrista.

"Я чувствую, что эта песня пробуждает во мне русскую женщину, хотя я итальянский мужчина", — пошутил Andrea Cigala.

"Давайте будем честны: именно этого мы и ждем от Евровидения. Шоу, талант, хорошее настроение, посыл, борьба за ценности, шедевр", — заявил Heavy.metal_lover.

"Забавно, что шовинисты в России нападают на Манижу, а она стала первым за долгое время участником из России, который спел на русском языке", — написала Michela's dissapointment and anger.

"Манижа, мне нравилась твоя песня до полуфинала, а теперь я ее люблю! Ты сделала шоу сегодня! Россияне, гордитесь ей! Привет из Польши", — подчеркнула Stajnia Królówka.

Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

 

Фото из открытых источников

Теги: "Евровидение" Манижа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Манижа оценила свои шансы на победу в конкурсе «Евровидение»
17 мая 2021, 13:59
Манижа оценила свои шансы на победу в «Евровидении»
Песню «Русская женщина» выбрали зрители, эксперты считают ее слишком рискованной. В стране
659
На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран - участниц нынешнего смотра.
16 мая 2021, 22:37
Конкурс "Евровидение" официально стартовал в Роттердаме
На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран - участниц нынешнего смотра. Культура
735
Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах, представительница России выступит в первом полуфинале под номером 3.
08 мая 2021, 15:40
Манижа "несколько изменила" слова конкурсной песни для "Евровидения"
Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах, представительница России выступит в первом полуфинале под номером 3. Культура
1124
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
19 мая 2021  18:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
Образование
193
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
19 мая 2021  15:24
В Самарской области обещают грозу и шквальный ветер
Экология
463
Самарские аграрии завершают посев яровых
19 мая 2021  12:53
Самарские аграрии завершают посев яровых
Экономика
293
Работы на ледовом дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре завершаются по графику
19 мая 2021  12:39
Работы на ледовом дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре завершаются по графику
Строительство
333
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.
19 мая 2021  12:16
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов
Благоустройство
232
Весь список