В Турции в Курбан-байрам пострадали 14 тыс. человек

165

По всей Турции за медицинской помощью обратилось более 14 тыс. человек, пострадавших, когда закалывали жертвенных животных в первый день Курбан-байрама, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, в Турции в пятницу отмечался первый день праздника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников, передает РИА «Новости».

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тыс. 372 человека», – сообщил министр. Более 1 тыс. человек пострадали в Анкаре, более 750 – в Стамбуле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году около 16 тыс. человек обратились в больницы Турции из-за травм, полученных во время жертвоприношения в первый день Курбан-байрама.