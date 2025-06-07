Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
В Тольятти завершился XXIII всероссийский детский фестиваль гандбола
В Тольятти завершился XXIII всероссийский детский фестиваль гандбола
6 июня в Самаре в парке Гагарина состоялся этап всероссийских соревнований «Лазер-бег»
6 июня в Самаре в парке Гагарина состоялся этап всероссийских соревнований «Лазер-бег»
Пять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области
Пять человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области
В Самаре два человека погибли в ДТП с мотоциклом и КамАЗом
В Самаре два человека погибли в ДТП с мотоциклом и КамАЗом
Госдума в июне обсудит повышение штрафов за перевозку детей без автокресел
Госдума в июне обсудит повышение штрафов за перевозку детей без автокресел
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадали водитель и 73-летняя пассажирка
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадали водитель и 73-летняя пассажирка
Управляющие компании в РФ обязали отчитываться перед жильцами
Управляющие компании в РФ обязали отчитываться перед жильцами
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.17
0.04
EUR 90.4
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
  • Персональные данные

В Турции в Курбан-байрам пострадали 14 тыс. человек

7 июня 2025 10:35
165
В Турции в Курбан-байрам пострадали 14 тыс. человек

По всей Турции за медицинской помощью обратилось более 14 тыс. человек, пострадавших, когда закалывали жертвенных животных в первый день Курбан-байрама, сообщил министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу.

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, в Турции в пятницу отмечался первый день праздника. В соцсетях, как и каждый год, публикуют многочисленные видеозаписи с животными, которым удалось убежать от мясников, передает РИА «Новости».

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тыс. 372 человека», – сообщил министр. Более 1 тыс. человек пострадали в Анкаре, более 750 – в Стамбуле. 

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году около 16 тыс. человек обратились в больницы Турции из-за травм, полученных во время жертвоприношения в первый день Курбан-байрама.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
7 июня 2025  13:41
Новый главный тренер встретится с игроками «Крыльев Советов» 16 июня
86
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
6 июня 2025  14:03
В Самарской области подорожают пригородные перевозки
414
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
6 июня 2025  11:02
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
398
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
6 июня 2025  09:47
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
321
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
6 июня 2025  09:09
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
279
Весь список