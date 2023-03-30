В Турции тушат крупный пожар на парфюмерной фабрике

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В ночь на четверг в Турецком городе Черкезкёй, расположенном примерно в 80 километрах к западу о Стамбула, произошли пожар и взрывы на предприятии по производству парфюмерии.

Склад парфюмерной фабрики загорелся в четверг около 02:30 (время совпадает с московским), сообщает ресурс gazeteduvar.com.tr. В помещениях предприятия находится много химических и легковоспламеняющихся веществ. Огонь поднимался на десятки метров вверх, на месте происшествия были слышны несколько взрывов.

К зданию завода прибыло большое количество пожарных и медиков. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания выясняются, продолжается тушение, пишет Смотрим.