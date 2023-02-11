В Турции более миллиона человек переселили в палатки

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Свыше 1600 повторных толчков зафиксировано в Турции после землетрясения. Данные привел вице-президент страны. Он отметил, что из зоны катастрофы продолжают эвакуировать граждан.

Сейчас более миллиона человек находятся в палаточных городках и других центрах размещения. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что власти Турции дадут пострадавшим от землетрясений пособие на аренду жилья. Сейчас все силы брошены на разбор завалов и поиск выживших, но надежды всё меньше. Число погибших в Турции превысило 20 тысяч человек.

В Сирии, по данным СМИ, жертв уже больше трех с половиной тысяч. Представители ООН называют обстановку в арабской республике катастрофической, в ЮНИСЕФ отметили, что есть риск возникновения эпидемии. Местным жителям необходимы вода и продовольствие, пишет Смотрим.

Тем временем второй самолёт МЧС приземлился в Сирии. На борту – гуманитарная помощь. Всего за прошедший день авиация министерства доставила в арабскую республику 70 тонн грузов. Жителям привезли продукты питания и вещи первой необходимости – комплекты посуды, палатки, матрасы, тёплые одеяла и передвижные электростанции.

В разборе завалов сирийским коллегам помогают российские военные. Из-под обломков зданий наши специалисты уже спасли почти 50 человек. Медицинскую помощь получили более двухсот пострадавших.