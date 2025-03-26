В Таиланде россияне боятся выходить из отелей из-за вспышки скарлатины

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В Таиланде среди россиян произошла вспышка скарлатины, из-за чего люди боятся выходить из домов и отелей. В частности, случаи заболевания зафиксированы на курортах в Паттае, на Пхукете и в других районах. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Вспышка скарлатины началась у россиян в Таиланде. От инфекции страдают как взрослые, так и дети с температурой под 40 градусов и сильной сыпью. Другие отдыхающие теперь боятся выходить в город и ездить на экскурсии из своих отелей», — передает telegram-канал.

Заболевание сопровождается высокой температурой, высыпаниями на теле и языке, кашлем и сильно болью в горле. Врачи подтверждают диагноз «скарлатина» у большинства людей в стране, им назначают антибиотики для лечения, пишет Ура.ру.