В США запретили Boeing «возвращаться к обычному режиму работы»

168

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ограничило производство самолетов Boeing 737 MAX из-за инцидента с оторванным люком. Об этом сообщает РБК.

В регуляторе заявили, что компания не может выпускать лайнеры этой модели и вернуться к обычному режиму работы, пока специалисты не убедятся в том, что «проблемы с контролем качества» были устранены.

В FAA также добавили, что авиакомпаниям необходимо провести тщательную проверку своих самолетов перед возобновлением полетов. Всего американским авиаперевозчикам предстоит проверить 171 лайнер.

Ранее специалисты американской авиакомпании United Airlines сообщили об обнаружении незатянутых болтов на дверях самолетов Boeing 737 MAX. В компании добавили, что в связи с этим были отменены порядка 200 рейсов.

Напомним, в США во время полета пассажирский самолет, направлявшийся из Портленда в Онтарио, потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. В салоне во время инцидента находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, пишет АиФ.