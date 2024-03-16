В США у самолета Boeing 737-800 оторвалась внешняя панель

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У самолета Boeing 737-800, приземлившегося в аэропорту города Медфорда (США, штат Орегон), не оказалось одной внешней панели. Рейс United из Сан-Франциско благополучно сел, о проблеме стало известно в ходе послеполетного осмотра, сообщила директор аэропорта Эмбер Джадд.

Аэропорт приостанавливал работу, чтобы проверить взлетно-посадочную полосу на наличие обломков, но их не обнаружили. Как сообщила пресс-служба United агентству Associated Press, отсутствие детали было обнаружено на нижней части самолета в месте, где крыло соединяется с корпусом возле шасси.

Boeing отказалась комментировать информацию по поводу парка United. Компания только прикрепила ссылку на информацию о самолете, с которым произошел инцидент. В частности, там говорится, что ему больше 25 лет, пишет Коммерсантъ.