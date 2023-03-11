В США придумали механизм санкций против КНР за помощь РФ

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Механизм санкций против КНР за помощь РФ в военной сфере предложен группой политиков США, сообщает RT.

Механизм предложен членом палаты представителей демократом Адамом Шиффом и рядом сенаторов. Законопроект в случае принятия позволит президенту США вводить санкции в отношении граждан Китая, если будет информация о том, что он оказал материальную, финансовую, технологическую поддержку России и помог реализации специальной военной операции на Украине.

Основаниями для попадания под санкции названы помощь РФ в приобретении «химических, биологических или ядерных вооружений, а также баллистических и крылатых ракет, передовых вооружений, оборонной информации и прочего».

Среди наказаний предусмотрена блокирование активов и имущественных сделок, аннулирование виз и запрет на въезд.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается беспрецедентным приоритетом, заявила директор национальной разведки страны Аврил Хейнс, пишет МК.