В сети появились кадры актера Джуда Лоу в образе Путина из нового фильма

Издание Variety показало новый кадр со съемочной площадки фильма "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу играет президента России Владимира Путина.

На опубликованном кадре Лоу запечатлен в образе российского лидера.

Предстоящий фильм французского режиссера Оливье Ассайаса снят по мотивам книги "Кремлевский волшебник" швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. События развернутся в начале 1990-х годов, когда молодой художник и телевизионный продюсер Вадим Баранов, которого сыграет актер Пол Дано, становится пиарщиком сотрудника ФСБ Владимира Путина.

Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа, пишет Смотрим.