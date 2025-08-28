Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕГЭ по истории не заменит экзамен по обществознанию в вузах в 2026 году
ЕГЭ по истории не заменит экзамен по обществознанию в вузах в 2026 году
В сети появились кадры актера Джуда Лоу в образе Путина из нового фильма
В сети появились кадры актера Джуда Лоу в образе Путина из нового фильма
Сканируя морское дно гидролокатором.
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора
Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать.
Глава СКР запросил доклад по делу о гибели самарчанки при нападении стаи бродячих собак 
Водитель скончался до приезда медиков, 42-летний пассажир доставлен в больницу.
Смертельное ДТП в Волжском районе: иомарка съехала в кювет и перевернулась
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
Основное время матча завершилось вничью – 0:0, и победитель определился в серии пенальти, в которой сильнее оказались "Крылья Советов" – 5:4.
"Крылья Советов"  обыграли московское "Динамо"  – 5:4
В рамках «Samara Open» будет разыграна категория «баскетбол на колясках».
30 августа на площади Куйбышева пройдет ежегодный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
В сети появились кадры актера Джуда Лоу в образе Путина из нового фильма

28 августа 2025 09:12
35
В сети появились кадры актера Джуда Лоу в образе Путина из нового фильма

Издание Variety показало новый кадр со съемочной площадки фильма "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу играет президента России Владимира Путина.

На опубликованном кадре Лоу запечатлен в образе российского лидера.

Предстоящий фильм французского режиссера Оливье Ассайаса снят по мотивам книги "Кремлевский волшебник" швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. События развернутся в начале 1990-х годов, когда молодой художник и телевизионный продюсер Вадим Баранов, которого сыграет актер Пол Дано, становится пиарщиком сотрудника ФСБ Владимира Путина.

Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа, пишет Смотрим.

Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
302
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
301
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
403
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
859
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
365
Весь список