В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока

1 сентября 2025 10:49
169
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока

Сентябрь щедро разбрасывает по ночному небу «падающие звезды». В первый день месяца можно наблюдать метеорный поток Ауригиды, а спустя несколько дней — Эпсилон-Персеиды. 

Ауригиды и Эпсилон-Персеиды — это метеорные потоки, которые Земля встречает каждый год в начале сентября. Проще говоря, это «дождь» из частиц, оставленных кометами на своем пути. Когда наша планета проходит через этот шлейф, мельчайшие осколки сгорают в атмосфере и оставляют за собой яркие вспышки — те самые «падающие звезды».

Сентябрьские метеорные потоки, Ауригиды и Эпсилон-Персеиды, примечательны своей слабой активностью и малой изученностью, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, для второго потока не найден даже намек на родительское тело: либо комета полностью распалась, либо она долгопериодическая.

У Ауригид пик активности приходится на ночь на 1 сентября. Лучше всего наблюдать их под утро — примерно к 3:00 по всемирному времени (это около 6:00 по Москве). В этот момент радиант, то есть точка, из которой визуально «выстреливают» метеоры, оказывается высоко в небе, и поток раскрывается во всей красе. Правда, Луна, освещенная на две трети, будет мешать: ее яркий свет поглотит самые слабые вспышки.

Эпсилон-Персеиды проявят себя чуть позже — в ночь на 9 сентября. Но тут наблюдателям придется смириться с тем, что максимум совпадает почти с полнолунием. Лунный диск будет светить во всю мощь, поэтому увидеть получится только самые яркие метеоры. Впрочем, даже несколько огненных штрихов в небе способны устроить атмосферное зрелище.

В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
186
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
178
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
212
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
203
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
574
