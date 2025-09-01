В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока

169

Сентябрь щедро разбрасывает по ночному небу «падающие звезды». В первый день месяца можно наблюдать метеорный поток Ауригиды, а спустя несколько дней — Эпсилон-Персеиды.

Ауригиды и Эпсилон-Персеиды — это метеорные потоки, которые Земля встречает каждый год в начале сентября. Проще говоря, это «дождь» из частиц, оставленных кометами на своем пути. Когда наша планета проходит через этот шлейф, мельчайшие осколки сгорают в атмосфере и оставляют за собой яркие вспышки — те самые «падающие звезды».

Сентябрьские метеорные потоки, Ауригиды и Эпсилон-Персеиды, примечательны своей слабой активностью и малой изученностью, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. По его словам, для второго потока не найден даже намек на родительское тело: либо комета полностью распалась, либо она долгопериодическая.

У Ауригид пик активности приходится на ночь на 1 сентября. Лучше всего наблюдать их под утро — примерно к 3:00 по всемирному времени (это около 6:00 по Москве). В этот момент радиант, то есть точка, из которой визуально «выстреливают» метеоры, оказывается высоко в небе, и поток раскрывается во всей красе. Правда, Луна, освещенная на две трети, будет мешать: ее яркий свет поглотит самые слабые вспышки.

Эпсилон-Персеиды проявят себя чуть позже — в ночь на 9 сентября. Но тут наблюдателям придется смириться с тем, что максимум совпадает почти с полнолунием. Лунный диск будет светить во всю мощь, поэтому увидеть получится только самые яркие метеоры. Впрочем, даже несколько огненных штрихов в небе способны устроить атмосферное зрелище.