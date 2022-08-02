В Риме произошел пожар в киностудии «Чинечитта»

140

В итальянской столице 1 августа горела киностудия «Чинечитта». Видео пожара появилось в сети.

Сообщается, что огонь уничтожил большую часть павильона, в котором была воссоздана Флоренция эпохи Возрождения. Также были уничтожены декорации для сериала Соррентино «Молодой папа» и павильон, где снимается реалити-шоу «Большой брат».

В «Чинеитте» снимались такие картины, как «Римские каникулы», «Бен Гур», «Ромео и Джульетта», «Казанова» Феллини. В студии работали Росселлини, Висконти, Леоне, Бертолуччи, Коппола и Скорсезе.

Ранее в результате пожара в общежитии на Алма-Атинской улице в районе Братеево Южного административного округа Москвы погибли восемь человек. По данным сотрудников МЧС, прибывших для ликвидации возгорания, пожар начался на первом этаже 16-этажного здания — возгорание локализовано на площади в 100 квадратных метров. Большая часть жителей помещения, где начался пожар, были эвакуированы сотрудниками экстренных служб, пишет Газета.