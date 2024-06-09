В предполагаемой гробнице сына первого императора Китая нашли 16 тонн сокровищ

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В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Arkeonews.



"В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет", — говорится в публикации.



В статье отмечается, что гробница находится на глубине 16 метров. Она может принадлежать сыну Цинь Шихуанди принцу Гао или другим наследникам либо воину высокого ранга.

Гао считается легендарной фигурой, сведения о нем сохранились лишь в исторической саге, написанной в 85 году до нашей эры.

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