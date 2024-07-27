В Кремле объявили, что России грозит катастрофа из-за падения рождаемости

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Государственный деятель Дмитрий Песков рассказал о падении уровня рождаемости.

Суммарный коэффициент рождаемости



Пресс-секретарь Президента заявил, что в настоящее время показатель рождаемости в нашей стране стремительно падает. Сейчас он находится на отметке 1,4.



Такая цифра сравнима с данными некоторых европейских стран и Японии, пишет Сова.



Национальная катастрофа



Песков выразил опасения по поводу будущего нации и даже назвал ситуацию катастрофической.



Он подчеркнул, что Россия - самая большая страна, а населения становится с каждым годом меньше. И регрессия не планирует останавливаться.



Справиться с подобным положением возможно только при условии повышения коэффициента рождаемости, сообщает ТАСС.