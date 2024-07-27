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Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

27 июля 2024 11:28
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Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

25 июля, в преддверии Дня работника торговли, в ДК «Звезда» собрались лучшие представители отрасли Самарской области. Этот праздник отмечается в России ежегодно в четвертую субботу июля. 

Приветствуя участников от имени главы региона Вячеслава Федорищева, временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко, отметил значительный вклад торговли в экономику региона, поблагодарил работников и ветеранов отрасли. 

В сфере торговли занято более 130 тысяч человек. На Самарскую область приходится свыше 2% розничного товарооборота России и более 12% товарооборота Приволжского федерального округа. Вклад торговли в экономику региона – доля в ВРП - составляет порядка 11%.

В рамках мероприятия почетными наградами поощрили лучших работников торговли, представителей трудовых династий и предпринимателей.

«Я в торговле 49 лет. У меня большая пекарня, магазины. Работаем все вместе: и дети, и внуки - мы большая семья», - поделилась Людмила Калинкина.

Особое внимание предпринимателям, которые с первых дней специальной военной операции оказывают помощь бойцам: отправляют в зону СВО продукцию, технику и снаряжение, гуманитарные грузы и активно участвуют в поддержке российской армии. «Несмотря на то, что многие компании и предприниматели не афишируют свою помощь, военнослужащие на передовой и правительство региона высоко ценят их вклад», – отметил Антон Емельяненко.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие вооруженным Силам Российской Федерации» III степени награждены председатель Совета Кинель-Черкасского районного потребительского общества Евгений Максимов, индивидуальный предприниматель села Большая Глушица Татьяна Назарова. Под руководством Евгения Максимова Кинель-Черкасским РайПО с самого начала спецоперации формируются и направляются «за ленточку» гуманитарные грузы для бойцов. Татьяна Назарова также с первых дней спецоперации оказывает помощь, отправляя товары первой необходимости в зону СВО. 

Также в этот день в фойе ДК «Звезда» все участники мероприятия могли написать открытки военнослужащим, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, выразив им слова поддержки и благодарности.

Фото: АНО "СОТА"

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