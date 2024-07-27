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Продолжается прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»

27 июля 2024 13:49
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Продолжается прием заявок на участие в Лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»

С 15 по 25 ноября 2024 года в Самарской области состоится ежегодный Национальный фестиваль и Церемония вручения премии Музыкальное сердце театра.
Ежегодно, во время проведения фестиваля, проводится творческая лаборатория с питчингом новых произведений. Лаборатория – самостоятельная часть фестиваля. Главная ее цель через профессиональное общение стимулировать создание и продвижение нового отечественного материала для российского музыкального театра, в том числе и ориентированного на сохранение традиционных нравственно-духовных ценностей.

К участию приглашаются композиторы, авторы либретто и текстов песен, режиссеры, имеющие практический опыт в области музыкального театра, а также актеры, имеющие опыт работы в музыкальном театре.
Прием заявок на Лабораторию завершится 31 июля 2024 года для авторов и режиссёров, и 5 сентября 2024 года - для актёров.

Заполнить анкету можно на сайте «Музыкального сердца театра» — https://musicalheart.ru/festival-2024/laboratoriya/

Всего будет отобрано 7 произведений и сформировано 7 авторско-постановочных команд. Они представят свои эскизы в формате питчинга для художественных руководителей и директоров театров, продюсеров, представителей органов управления в сфере культуры и СМИ. Организаторы предоставляют иногородним участникам бесплатный проезд до Самары и обратно, проживание и питание в течение всего периода работы Лаборатории.

По уже сложившейся ежегодной практике, ряд авторов и режиссеров по окончании лаборатории получают приглашение к сотрудничеству с ведущими театральными площадками страны.

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