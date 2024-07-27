Сожитель стащил золото у своей сожительницы.

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти с заявлением о краже обратилась местная жительница 1977 года рождения. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на улице Фрунзе, похищены ювелирные украшения. Заявительница оценила причиненный материальный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что утром ушла на работу, и отсутствовала дома около 7 часов. По возвращению она обнаружила, что из квартиры пропали ювелирные изделия. Со слов потерпевшей дома находился сожитель, к моменту ее возвращения его уже не было в квартире.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что к краже возможно причастен ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1977 года рождения. Мужчину оперативники задержали около одного из домов в Автозаводском районе и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что накануне употреблял алкоголь, когда утром проснулся ему нужны были деньги, увидел в шкафу украшения решил забрать себе, после чего сдал в один из ломбардов города, а денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».