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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня работника торговли

27 июля 2024 10:40
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Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня работника торговли

Уважаемые работники и ветераны торговли!

Сфера, в которой вы работаете, во многом определяет качество жизни, социальное самочувствие, уровень комфорта и благополучия наших граждан. От вашего добросовестного, самоотверженного труда, своевременного и бесперебойного обеспечения населения региона необходимыми товарами и услугами во многом зависят темпы развития Самарской области.
Создание благоприятных условий для местных производителей, налаживания новых каналов сбыта их продукции, импортозамещения, развития экспортного потенциала – одно из важных направлений деятельности регионального Правительства. Особенно это важно сегодня, когда наша страна испытывает мощнейшее санкционное давление со стороны недружественных стран.
Решению этих задач способствует целый комплекс мер поддержки бизнеса, совершенствование налогового законодательства, ярмарки, организуемые при поддержке региональных властей. Благодаря принятым решениям также в настоящее время активно развивается онлайн-ритейл.
Более 130 000 человек трудятся в сфере торговли нашего региона. Самарская область гордится вашим трудом и значимым вкладом в экономику. На Самарскую область приходится свыше 2% розничного товарооборота России и более 12% товарооборота Приволжского федерального округа. Вклад торговли в экономику региона – доля в ВРП - составляет порядка 11%.
Искренней благодарности заслуживают работники и ветераны торговли, чей опыт помогает отрасли развиваться в новых условиях. Особая признательность – тем специалистам, кто занимается отправкой гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции. Поддерживая защитников Отечества, вы приближаете нашу общую победу!
Уверен, применение современных технологий в торговле, повышение культуры обслуживания жителей, укрепление престижа профессии будет способствовать еще большему развитию данной отрасли.

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

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