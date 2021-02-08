В Польше невиновному мужчине выплатят 3,5 млн долларов за 18 лет тюрьмы

161

Житель Польши Томаш Коменда получит почти 13 миллионов злотых (около 3,5 миллиона долларов) за безвинно проведенные в тюрьме 18 лет, передает РИА Новости.

Восемнадцать лет назад в небольшом польском городке погибла 15 летняя девушка: ее изнасиловали и оставили на морозе. Виновным в совершении этого преступления был признан 23-летний Коменда. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Недавно в деле появились новые обстоятельства: в частности, результаты экспертиз, которые доказывали невиновность осужденного. В итоге Томаша Коменду признали невиновным в убийстве и изнасиловании и освободили от отбывания наказания после 18 лет, проведенных в тюрьме.

После освобождения Коменда решил потребовать компенсацию от государства через суд: выплатить ему 18 миллионов злотых (около 4,8 миллиона долларов) — по одному миллиону за каждый год, проведенный в тюрьме.

Как передает портал RMF FM, в понедельник окружной суд города Ополе решил, что Коменда получит в виде компенсации и возмещения 12 811 533 злотых. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Тем временем правоохранительным органам удалось найти настоящих виновных в гибели девушки. Они оба уже осуждены на 25 лет лишения свободы каждый.

Фото: pixabay