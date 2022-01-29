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В Пекине выявлены 36 новых инфицированных, связанных с предстоящими Олимпиадой, которая пройдёт с 4 по 20 февраля.

Об этом сообщили в оргкомитете зимних Игр. Из них 19 человек являются спортсменами или официальными представителями команд. Национальная принадлежность инфицированных не раскрывается.

Положительный результат теста на COVID-19 у этих людей был получен по прибытии делегаций в пекинском аэропорту. Еще семь сдали положительные тесты уже находясь в так называемом "пузыре", организованном для всех участников Олимпиады. Сообщается, что эксперты довольны стандартами системы ковид-тестирования перед Олимпиадой. Организаторы исключили вероятность манипулирования тестами, передает Радио Маяк.