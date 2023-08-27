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В Париже с 1 сентября полностью запрещается использование электросамокатов, передает РИА Новости со ссылкой на RTBF.

"Париж действительно взял на себя обязательство не продлевать контракты <...> Таким образом, французский город становится первой европейской столицей, запретившей использование этих двухколесных транспортных средств", — говорится в статье.

Это решение было принято по результатам проведенного мэрией опроса. Так, 89 процентов респондентов из 103 084 парижан, принявших участие в голосовании, проголосовали за запрет. Больше всего горожан не устраивает небезопасное вождение и то, что электросамокаты зачастую оставляют в неположенных местах.

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