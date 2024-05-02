В ООН заявили, что число погибших и раненых в секторе Газа достигло 5% населения

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Число погибших и раненых жителей сектора Газа с 7 октября прошлого года достигло 5% населения анклава. Об этом в четверг, 2 мая, говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН).

«Как минимум 33 тыс. человек были убиты, около 7 тыс. числятся пропавшими без вести в Газе. Большинство погибших — около 70% — это женщины и дети. Еще 80 тыс. палестинцев пострадали, многие из полученных ими ранений, вероятно, приведут к инвалидности на долгий срок», — цитирует документ ТАСС.

По мнению организации, ни один вооруженный конфликт в XXI веке не оказывал настолько разрушительного влияния на население за столь короткое время.

При этом инфраструктурный ущерб, нанесенный Газе, оценивается в 97% ВВП Палестины (около $18,5 млрд), пишут "Известия".