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В небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет

30 января 2025 09:40
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в небе над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет

Шестьдесят пассажиров и четыре члена экипажа находились на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета авиакомпании American Airlines, передает CNN со ссылкой на данные перевозчика.

В четверг утром стало известно, что на подлете к аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет Black Hawk. Президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован о произошедшем и обещал привести подробности позднее.

По данным Washington Post, борт American Eagle Flight 5342 авиакомпании American Airlines следовал из Уичито в Канзасе в аэропорт Рейгана.

"Мы обеспокоены судьбой пассажиров и экипажа на борту самолета", – приводит заявление перевозчика газета.

Телеведущий Шон Хэннити из Fox News, в свою очередь, заявил, что все пассажиры могли погибнуть в авиакатастрофе, однако официальных данных пока нет, пишет Смотрим.

Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне закрыт как минимум до пяти утра пятницы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

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