В музее Прадо в Мадриде экоактивисты приклеились руками к двум картинам Франсиско Гойи

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Два экологических активиста приклеились в субботу руками к рамам картин испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде. Об этом говорится в Twitter организации Futuro Vegetal, передает ТАСС.

Речь идет о картинах "Маха обнаженная" и "Маха одетая". "Мы приклеились к "Махам" Гойи в музее Прадо, - отмечается в публикации организации. - На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем".

Запись сопровождается видеороликом, в котором показано, как два человека приклеились руками к рамам картин. Рядом на стене написано черным цветом: "+1,5 градуса".

Ранее подобные инциденты были зафиксированы в музеях других европейских стран.

Фото из открытых источников