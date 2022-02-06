В Марокко скончался мальчик спасенный из 32-метрового колодца, где он провел пять дней

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Пятилетний марокканский мальчик, которого спасатели вытащили из 32-метрового колодца, где он провел пять дней, скончался. Об этом говорится 5 февраля в заявлении королевского дворца, передают "Известия".

«Райан не выжил», — передала пресс-служба в Twitter.

После инцидента, унесшего жизнь ребенка, король Мухаммед VI позвонил Халиду Ораму и Васиме Харшиш, родителям погибшего после падения в колодец мальчика, передает телеканал 2M.ma. Он выразил свои соболезнования и сочувствие всем членам семьи погибшего.Также король поблагодарил спасителей и общественность за организацию операции.

Ранее в этот день в Марокко завершилась спасательная операция по вызволению ребенка из глубокого колодца. Мальчика извлекли живым и сразу же увезли на скорой, о его состоянии ничего не сообщалось.

Мальчик по имени Райан провалился в сухой колодец глубиной около 32 м еще 2 февраля. Спасательные работы велись всё это время и осложнялись трещинами в грунте и возможной эрозией почвы. Спасателям даже пришлось выкопать еще один параллельный колодцу тоннель в земле, чтобы добраться до него.

Ребенку спускали в яму воду, еду и даже кислородную маску.

Марокканские СМИ передавали, что ребенок получил травму головы. На месте происшествия работали спасатели и топографы, которые определяли точное местонахождение ребенка. Местные жители собрались, чтобы молиться за успешное завершение операции.

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy/ТАСС