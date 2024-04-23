В Малайзии 10 человек погибли при столкновении двух вертолетов

151

В малайзийском Лумуте 10 членов экипажа погибли при столкновении двух военных вертолетов. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщили в издании Free Malaysia Today.

Авиакатастрофа произошла примерно в 9:00 (4:00 мск) на базе Королевского военно-морского флота Малайзии во время репетиции ко Дню флота.

«Медицинские работники министерства здравоохранения подтвердили смерть всех 10 пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трое из погибших находились на борту вертолета m502-6 (FENNEC), еще семеро — на борту вертолета M503-3 (HOM), пишут "Известия".