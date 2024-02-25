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Главное торжество в стране длится 15 дней. Его финал – грандиозный праздник фонарей.

В Китае завершилось празднование Нового года по лунному календарю. Главное торжество в стране длится 15 дней. Его финал – грандиозный праздник фонарей. На нем побывал Александр Балицкий.

Более яркой точки двухнедельных китайских новогодних гуляний, наверное, и представить нельзя. Как и более любимого китайцами праздника "Юаньсяоцзе" – или фестиваль фонарей. Когда и с заходом солнца светло как днём, а громыхает не то что на каждой улице – в каждом дворе! Залпы фейерверков не смолкают с утра и до ночи, и снова до утра, хотя в крупных городах их уже давно запретили. Но стоит выехать из того же Пекина, и от канонады петард уши закладывает. А это уже фейерверк XXI века, и вместо салюта – светящиеся дроны. Но главный атрибут праздника, что приходит именно на 15-е сутки первого лунного месяца – это всевозможные фонари.

И снова драконы, или огромные рыбины – китайский символ достатка. Здесь это тоже называют фонарями – дворцовыми или парковыми. И в каждой китайской деревне – свои традиции. В Шибине – это в провинции Гуйчжоу, драконов несли всем посёлком В Гуйлине – вереница фонариков-драконов проплыла по живописной реке. А этого, в провинции Сычуань, с помощью технологий искусственного интеллекта даже научили реагировать на эмоции зрителей и отвечать им. Впрочем, есть ещё места в Китае, где "зажигают", как и много веков назад. Например, в окрестностях Пекина, в Чжанцзякоу, фейерверк – это не то, что взрывается в небе, а когда кузнецы расплескивают раскаленный металл.

Это, конечно, восторг. Хотя и означает, что новогодние каникулы в Китае, что и так длились две недели – завершились. Но прежде чем снова пойти на работу, китайцы выпустят фонарики. Ведь есть еще одна красивая легенда: раз новый год в Китае праздник семейный, то за праздничный стол в эти дни спускаются и души предков. А на 15-й день возвращаются обратно на небо, где путь им как раз и освещают бесчисленные фонари, пишет Смотрим.