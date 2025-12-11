В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей

Китай готовится серьезно обновить правила для внешних аккумуляторов.

Минпром КНР разработал проект нового стандарта: все пауэрбанки, произведённые в стране, должны иметь LCD-экран со статусом заряда или фирменное приложение для мониторинга в реальном времени.

Поводом стал рост инцидентов на борту самолётов. За последний год в Китае резко увеличилось число случаев, когда пауэрбанки взрывались или загорались во время полётов. На фоне этого власти уже запретили брать в самолёты устройства без обязательной сертификации CCC.

Эксперты оценивают, что более 70% мелких производителей просто не смогут соответствовать новым нормам и будут вынуждены закрыться из-за нехватки технологий, пишет iphones.ru.

Кроме обязательного экрана или приложения, устройства должны пройти более строгие тесты безопасности. Например, испытание на прокалывание батареи станет существенно жёстче. Температурная проверка будет проводиться при 135°C в течение часа вместо нынешних 130°C и 30 минут.