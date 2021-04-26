В Китае сгорел завод поставщика корпусов iPad и MacBook, есть погибшие

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В Шанхае вспыхнул большой пожар — горел завод Shengrui Electronic Technology. Эта фабрика последние несколько лет является одним из крупнейших поставщиков корпусов iPad и MacBook.

Здания горели почти сутки, для борьбы с огнём привлекли около 900 человек, более 120 пожарных машин и 8 роботов. В ходе тушения погибло двое пожарных, а также, как минимум, шесть сотрудников предприятия, пишет iphones.ru.

Причину возгорания пока не удалось определить, но очаг был крупным. Большую часть зданий охватил огонь.