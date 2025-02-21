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В Китае обнаружили новый коронавирус

21 февраля 2025 09:38
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В Китае обнаружили новый коронавирус

В Китае вирусологи нашли новый коронавирус у летучих мышей, который имеет сходство с COVID-19. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека», — передает слова вирусологов газета. Там добавили, что этот вирус был впервые найден у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей) в Гонконге.

Исследование проводилось в лаборатории Гуанчжоу с участием ученых из разных учреждений, включая Уханьский университет. Вирус, получивший название HKU5-CoV-2, способен заражать клетки человека через белки ACE2. Ученые предупреждают о риске передачи вируса людям, однако подчеркивают, что пока нет причин для паники, но необходимы дальнейшие исследования, пишет Ура.ру. 

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