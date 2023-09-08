В Китае кофе латте со вкусом водки "Маотай" вызвал ажиотаж

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Китайская кофейная компания Luckin Coffee сообщила, что из-за неожиданно высокого спроса у нее закончились ингредиенты для производства кофе со вкусом китайской водки "Маотай", который компания запустила всего несколько дней назад совместно с производителем алкогольных напитков Kweichow Moutai, передает РИА Новости.

Кофе латте со вкусом китайской водки "Маотай" запустили в продажу 4 сентября. В состав напитка входит молоко, содержащее "Маотай" крепостью 53%. При этом содержание алкоголя в одной чашке кофе со вкусом водки не превышает 0,5%. За первый день кофейни Luckin Coffee продали свыше 5,42 миллиона чашек "алкогольного кофе" на сумму выше 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов).

В четверг компания в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщила, что продажи напитка намного превзошли ее ожидания.

"Сейчас у нас недостаточно ингредиентов, но продажи на этой неделе в большинстве кофеен продолжатся", - говорится в сообщении.

В компании извинились за доставленные неудобства и сообщили, что уже заказали новую партию "Маотай" для приготовления напитка.

Фото: ru.freepik.com