В Казахстане голосуют по поправкам в конституцию

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Явка за первые три часа составила 28,5%. Такие данные привела Центральная комиссия референдума. Наибольшая явка зафиксирована в Шымкенте – 34%. В Нур-Султане на участки пришли 24% избирателей. Самая низкая активность в Алма-Ате – около 14 процентов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования на одном из участков заявил, что этот референдум станет залогом того, что январские беспорядки не повторятся.

В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева, передает Радио Маяк.