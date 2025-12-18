В Индии нашли потерянный 13 лет назад самолет в аэропорту Калькутты

Авиакомпания Air India нашла потерянный 13 лет назад самолет Boeing 737-200 в аэропорту Калькутты и теперь ей грозит крупный штраф за парковку, пишет британский таблоид The Sun.

"Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200", — говорится в материале.

Как утверждает издание, о самолете никто не вспоминал, пока аэропорт не обратился к авиакомпании Air India с просьбой убрать Boeing 737-200, стоявший все это время в аэропорту.

"Теперь авиакомпании выписан штраф за стоянку в размере почти 10 миллионов рупий (примерно 8.929.000 рублей — Прим. Ред.)", — говорится в материале.

По данным издания, изначально авиакомпания настаивала, что самолет им не принадлежит, однако внутренний аудит в конечном итоге выявил, что пропавшим самолетом является именно Boeing 737-200, пишет РИА Новости.

С годами текучка кадров и пробелы в документации привели к тому, что самолет выпал из официальных документов авиакомпании.

Первоначально самолет был зарегистрирован на Indian Airlines, другую государственную авиакомпанию, которая объединилась с Air India в 2007 году.