В Дании сняли арест с российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе"

77

С задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" сняли арест, сообщили РИА Новости в Институте океанологии имени Ширшова.

"Это правда. Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро", — сообщил директор института Алексей Соков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас изъятые документы доставляют на корабль.

"В идеальном раскладе судно отправится домой сегодня — после 22:00 по Москве или чуть позже", — добавил специалист.

Посольство России в Копенгагене в ноябре сообщило, что власти Дании задержали "Академика Иоффе", который использует Институт океанологии имени Ширшова. По информации дипмиссии, иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна".

Фото: CC BY 2.5 / Victor Morozov / R/V Akademik Ioffe in the Frobisher Ba / РИА Новости