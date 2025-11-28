В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце из-за выхода на обращенную к Земле сторону звезды нескольких новых крупных активных центров. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уточняется, что за последние сутки почти в пять раз выросли потоки рентгеновского солнечного излучения, значительно увеличилась частота малых и средних вспышек.

"По прогнозу в течение сегодняшнего дня ожидается возобновление сильных вспышек уровня M. Вероятности вспышек высшего X уровня также повышены, но пока находятся на умеренных уровнях", — отмечается в Telegram-канале лаборатории.

В лаборатории подчеркнули, что качели солнечной активности наблюдаются на протяжении 1,5 месяца с выраженной и не вполне понятной асимметрией в распределении солнечных активных центров. К Земле раз в две недели разворачивается "пустая" солнечная сторона, от чего воздействие звезды спускается почти до нуля, пишет Смотрим.